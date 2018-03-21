Бакинский метрополитен получил новые современные поезда

21 марта 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Акционерное общество «Метровагонмаш», расположенное в городском округе Мытищи, направило первый поезд серии «Москва» в Бакинский метрополитен, говорится в сообщении предприятия, распространенном в среду.

В середине февраля ОАО «Метровагонмаш», входящий в состав «Трансмашхолдинга», и ЗАО «Бакинский метрополитен» заключили договор на поставку в столицу Азербайджана двух пятивагонных составов модели 81-765/766.

«Новый поезд метро для Бакинского метрополитена отправился с ОАО «Метровагонмаш» в столицу Азербайджана. Бакинскую подземку пополнят новые вагоны серии 81-765/766, которые выпускаются мытищинским заводом с 2017 года для Московского метрополитена, известны в столице под названием «Москва», - говорится в сообщении пресс-службы.

Подмосковное предприятие поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. Здесь эксплуатируются 280 вагонов метро производства «Метровагонмаш». Предыдущая поставка состоялась в 2015 году.

«Для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, используется адаптированная к местным условиям информационная система», - уточняется в релизе.

По данным пресс-службы, все вагоны имеют сквозной проход через весь поезд, работают на асинхронном тяговом приводе, имеют системы кондиционирования и вентиляции. В вагонах есть розетки для зарядки гаджетов, есть места для колясок и велосипедов.

«В каждом составе два головныx и три промежуточных моторных вагона. Срок службы поездов - 31 год. Второй состав планируется изготовить и передать заказчику в апреле этого года», - говорится в сообщении.

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