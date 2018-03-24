Международный аэропорт Гейдар Алиев в списке самых лучших аэропортов мира

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев занял 65-е место в списке самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов мира по мировому рейтину World Airport Awards-2018, который британская маркетинговая компания Skytrax составляет на основе отзывов пассажиров. Возглавил этот список шестой год подряд Сингапурский международный аэропорт Чанги.

Также Международный аэропорт Гейдар Алиев возглавил список самых лучших среди всех аэропортов России и стран СНГ.

Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев занял третье место в списке аэропортов, ежегодно обслуживающих до пяти миллионов пассажиров. Список возглавил Лондон-Сити.

А в рейтинге по лучшим терминалам аэропортов Международный аэропорт Гейдар Алиев (Терминал-1) вошел в десятку лучших, заняв 10-е место. Лидером этого рейтинга стал Лондонский Хитроу (Терминал-2).

Рейтинг Skytrax World Airport Awards является результатом изучения 13,73 миллионов опросных листов, которые получили пассажиры свыше 100 национальностей в 550 аэропортах по всему миру в период с августа 2017 года по февраль 2018 года. Пассажиры оценивали аэропорты по 39 критериям: от чистоты туалетов и транспортной доступности до разнообразия магазинов и дружелюбности персонала.

(Автор: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.