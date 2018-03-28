На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги

28 марта 2018 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 23 банка, сообщает в среду KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 319,32 тенге за доллар при объеме торгов 51,600 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 319,33 тенге за доллар, суммарный объем торгов – 91,200 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на модификацию систем загазованности
Тендеры 14:39
В Казахстане планируют освоить 4 нефтяных месторождения
Энергетика 12:55
Индикатор рынка межбанковских депозитов остается стабильным
Бизнес 10:30
Увеличился объем инвестиций в сельское хозяйство Казахстана
Бизнес 10:07
Казахстан огласил объем доходов от продажи госсобственности
Бизнес 27 марта 20:53
Казахстанский тенге продолжает дорожать по отношению к доллару США
Бизнес 27 марта 16:54
Китай планирует сократить маршрут транспортировки грузов в Азербайджан
Бизнес 27 марта 15:37
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 27 марта 13:09
Астана вошла в рейтинг глобальных финансовых центров
Бизнес 27 марта 11:50
Главы МИД государств Центральной Азии встретились с верховным представителем ЕС
Узбекистан 27 марта 10:44
Значение индикатора KazPrime остается стабильным
Бизнес 27 марта 10:31
Китай увеличит импорт продукции из Казахстана
Бизнес 27 марта 09:56
Генсек ЮНВТО: У Казахстана - безграничные возможности для приключенческого туризма
Казахстан 27 марта 01:20
Доход казахстанской нефтяной компании «КазМунайГаз» увеличился
Бизнес 26 марта 18:01
«КазМунайГаз» увеличил добычу нефти и газа
Энергетика 26 марта 17:58
В Казахстане будут отслеживать транзакции налогоплательщиков с помощью Blockchain
Казахстан 26 марта 16:58
Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США
Бизнес 26 марта 16:36
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 26 марта 10:13