Казахстан вернёт в сельхозоборот десятки тысяч гектаров земли в одной из областей

31 марта 2018 12:28 (UTC+04:00)

Целевое использование земель сельскохозяйственного назначения стало предметом обсуждения в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Аскар Мырзахметов акцентировал внимание на эффективности использования земельных ресурсов области, отметив, что повышение плодородия почвы и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых массивов может дать новый импульс развитию растениеводства и аграрно-промышленного комплекса, увеличению объемов производства сельхозпродукции. «Руководители отрасли должны начать работу с теми фермерами, которые намерены увеличить объемы своих угодий», - подчеркнул он.

Отмечено, что о проблемах в сфере землепользования свидетельствуют многочисленные проверки уполномоченных органов. Так, в Жамбылском районе со стороны местных властей были допущены ошибки при выделении земельных участков в частное пользование, при разделе и передаче земель в пользование крестьянским хозяйствам. В Байзакском районе зафиксирован факт самовольного присвоения земель, а в Меркенском необоснованно изменена категория земель.

«У нас всего восемь инспекторов, и сразу охватить проверкой все районы нереально, - рассказал руководитель Жамбылского областного управления по контролю за использованием и охране земель Серик Тапиев. - На сегодня мы провели эту работу в трех районах, проверим в обязательном порядке ситуацию с освоением земельных угодий и в других районах. А учитывая поручения и поддержку акима области, работа в этом направлении будет максимально активизирована».

Акимом области А. Мырзахметовым было предложено ужесточить наказание за использование земельных угодий не по целевому назначению, а также создать рабочую группу для выявления подобных нарушений. Ожидается, что специальные правила использования земель и регулярные отчеты акимов сел и районов области также смогут улучшить землепользование.

В течение ближайших трех лет в регионе планируется вернуть в сельскохозяйственный оборот 24,9 тысячи гектаров неиспользуемых земель. Для этого определят уровень плодородия и категории пустующих земель.

Как сообщили в акимате, в селах региона планируется проведение выездных семинаров для разъяснения сельчанам основ земельного законодательства.

В минувшем 2017 году в этом году в регионе по мерам реагирования Жамбылской областной прокуратуры в государственную собственность возвращено 104 неосвоенных земельных участка площадью свыше 6 тысяч га и кадастровой стоимостью более 351 млн тенге. В ходе прокурорской проверки были выявлены многочисленные нарушения земельного законодательства - незаконная продажа земли сельхозназначения в частную собственность в период моратория, предоставление участков уполномоченными органами без реализации на торгах и аукционах, незаконная сегментация. Выявлено 580 неиспользуемых земельных участков площадью свыше 24 тысячи га и 38 земельных участков, используемых с нарушением законодательства. Материалы по всем фактам направлены в комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК для принятия мер.

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