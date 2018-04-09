Акция по замене масла от официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане!

9 апреля 2018 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках сезонной акции с девятого апреля по девятое июля 2018 года владельцы автомобилей смогут произвести замену масла и масляного фильтра у официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане Mercedes-Benz Absheron по специальным ценам:

1. Фиксированная стоимость работ -10 манатов;
2. Специальные цены на оригинальные масла Mercedes-Benz от 12,28 манатов (один литр);
3. Существенные скидки на все фильтры для всех модельных рядов автомобилей Mercedes-Benz.

Лучший способ удостовериться в преимуществах специального предложения от официального сервиса - воспользоваться им и посетить официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане Mercedes-Benz Absheron!

Центр располагается по адресу: Сумгаитское шоссе, шестой километр.

Более подробную информацию об условиях акции можно получить, позвонив по телефону (+994 12) 347 75 00.

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Azernews Newspaper
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