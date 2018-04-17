Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана понизился

17 апреля 2018 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime снизилось на восемь базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и составило 10,42 процента годовых, по результатам фиксинга на 17 апреля 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Напомним, что значение индикатора KazPrime оставалось стабильным на протяжении 40 дней.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев)

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