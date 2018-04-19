Азербайджанская компания осуществит реконструкцию водозабор в Казахстане

19 апреля 2018 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское ОАО “ALKE Insaat Sanaye ve Ticaret” займется реконструкцией Октябрьского водозабора в Казахстане.

“Для Октябрьского водозабора в Усть-Каменогорске это будет первый капитальный ремонт за 60 лет”, - сообщает пресс-служба муниципалитета Усть-Каменогорска.

Представители ОАО “ALKE Insaat Sanaye ve Ticaret” и глава государственного коммунального предприятия Казахстана «Өскемен Водоканал» Ержан Аубакиров подписали подрядный договор на ремонт Октябрьского водозабора, который будет осуществлен на основе кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития.

Во время ремонта будет произведена замена всего технологического оборудования, системы электроснабжения, режима управления, а также полностью обновятся резервуары и системы обеззараживания воды.

В настоящее время водозабор обслуживает около 45 тысяч жителей Усть-Каменогорска. Стоимость ремонтных работ оценивается в 1,7 миллиарда тенге (5,1 миллиона долларов).

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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