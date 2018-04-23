Таджикистан и Узбекистан укрепляют региональное сотрудничество

23 апреля 2018 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Самарканде 23 апреля состоится бизнес-форум с участием предпринимателей из Согдийской области Таджикистана и Самаркандской области Узбекистана, передаёт таджикское агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на узбекский портал Nuz.uz.

Согласно информации, представляющая Согдийскую область делегация накануне отправилась в Самарканд для участия в бизнес-форуме. В составе делегации - предприниматели, деятели культуры и искусства, спортсмены, а также представители областной администрации. Делегацию возглавляет председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Представителей Согдийской области на КПП «Джартеппа» встретили глава Самаркандской области Туробджон Джураев и жители приграничного района.

В рамках бизнес форума организуется выставка-ярмарка производителей товаров народного потребления Самаркандской и Согдийской областей, намечается подписание двухсторонних соглашений и меморандумов. Делегация посетит ряд текстильных и машиностроительных предприятий, а также ореховую плантацию.

Сообщается, что гости также ознакомятся с достопримечательностями Самарканда, посетят всемирно известные исторические памятники древнего города.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Таджикистан планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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Azernews Newspaper
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