10 причин для учителей, чтобы прийти в Unibank

Учителя – главная причина наших удач. Поэтому не только праздничные дни, а каждый день года должен быть для них особенным. С сегодняшнего дня Unibankначинает кредитную акцию для учителей. Все работники образовательной сферы смогут получить наличный кредит без комиссии, вне зависимости от того, к какому банку присуща зарплатная карта. Кроме этого, всем работникам образовательной сферы кредит выдается со льготным периодом на три месяца.

Сейчас у работников в сфере образования есть как минимум 10 причин взять кредит в Unibank:

- Комиссия 0%;

- Нет взноса за страхование;

- Не требуется поручитель;

- Возможность оплаты основной суммы кредита через три месяца;

- Бесплатная кредитная карта ALBALI PLUS;

- Всем, у кого есть официальный доход, сумма до 20 000 манатов;

- Максимальный срок кредита - до 48 месяцев;

- Минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манатов;

- Процедура кредитования очень проста;

- Оформление кредита за короткий промежуток времени;

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк, написав на whatsapp (050 778 8117), позвонив на информационный центр 117, обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же обратившись в филиалы Unibank

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10:00 до 14:00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 14-ый филиал (Бешмертебе); 13-ый филиал (“Иншаатчылар”); 9-ый филиал (ASAN 1 Kommunal); “Гянджлик”; “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-ый филиал (“Ахмедлы”); 19-ый филиал (“Бакиханов”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгайыт”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”; “Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.