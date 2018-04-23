Азербайджан планирует закупить более тысячи новых грузовых вагонов

По его словам, обновление железнодорожного парка, модернизация и реконструкция инфраструктуры обеспечат увеличение скорости перевозки грузов по железной дороге, безопасность и своевременность доставки грузов и создание эффективных железнодорожных соединений. "Это также создаст условия для облегчения грузоперевозок по международным коридорам и привлечения сюда дополнительных грузопотоков", - сказал Гасымов.