В 2018 году FAO планирует реализовать в Азербайджане еще три проекта

24 апреля 2018 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В мае 2018 года продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) планирует приступить к реализации трех проектов в рамках программы партнерства с Азербайджаном.

Об этом во вторник в ходе заключительного семинара по проекту FAO "Развитие экологически чистого сельского хозяйства и институциональных способностей", сказала представитель Офиса координации и партнерства FAO в Азербайджане Натаван Иманова.

По словам Имановой, проекты затронут сферы животноводства и растениеводства. В настоящее время, отметила она, также готовятся два проекта в области фундуководства и пчеловодства.

Говоря о результатах проекта "Развитие экологически чистого сельского хозяйства и институциональных способностей", Иманова отметила, что в рамках этого начинания была подготовлена программа по развитию экологически чистого сельского хозяйства в Азербайджане на ближайшие семь лет. За время реализации проекта была проведена работа по внесению изменений в законодательство, повышению навыков и способностей азербайджанских фермеров.

Проект "Развитие экологически чистого сельского хозяйства и институциональных способностей" стартовал в Азербайджане первого января 2015 года и завершится 30 апреля 2018 года. Проект финансируется Программой партнерства FAO и Турции.

Цель проекта - улучшение условий жизни и продовольственной безопасности в сельских районах, путем укрепления институционального потенциала и использования принципов органического сельского хозяйства в долгосрочной перспективе.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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