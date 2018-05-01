Азербайджанский PASHA Bank намерен увеличить кредитный портфель на более чем 40%

1 мая 2018 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank намерен до 2020 года довести кредитный портфель до двух миллиардов манатов.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

По его словам, к этому же периоду планируется довести объем активов до 5,2 миллиарда манатов.

Говоря об итогах 2017 года для банка, он отметил, что за отчетный период кредитный портфель банка составил 1,4 миллиарда манатов, что на 21 процент больше показателя 2016 года.

Чистая прибыль азербайджанского PASHA Bank по итогам 2017 года, по его словам, составила 89 миллионов манатов. Консолидированные активы банка по итогам года составили четыре миллиарда манатов (рост за год на 20 процентов).

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм, и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Илькин Шафиев)
Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджанский PASHA Bank почти в семь раз увеличит кредитный портфель по МСП
Бизнес 11:18
PASHA Bank снизил ставки по кредитам и депозитам
Бизнес 11:09
Азербайджанский PASHA Bank упростит процесс получения кредита
Бизнес 29 апреля 08:22
Азербайджанский PASHA Bank упростит процесс получения кредита
Бизнес 25 апреля 16:26
Азербайджанский PASHA Bank намерен активно внедрять цифровые технологии
Бизнес 25 апреля 15:59
Азербайджанский PASHA Bank представил инновационный продукт для бизнеса
Бизнес 25 апреля 14:53
Азербайджанский PASHA Bank намерен увеличить кредитный портфель по сектору МСБ
Бизнес 25 апреля 13:49
Банки Азербайджана должны активнее участвовать в формировании законодательства - Талех Кязымов (ФОТО)
Бизнес 17 апреля 10:37
PASHA Bank признан "Лидирующим банком в сфере осуществления безналичных платежей" в Азербайджане
Бизнес 6 апреля 13:07
В руководстве PASHA Bank новые назначения
Бизнес 30 марта 14:12
Азербайджанский PASHA Bank расширяет услуги для физлиц
Бизнес 30 марта 08:13
Азербайджанский PASHA Bank нацелен на увеличение цифровых услуг
Бизнес 23 марта 10:10
Азербайджанский PASHA Bank расширяет услуги для физлиц
Бизнес 19 марта 13:08
Азербайджанский PASHA Bank нацелен на увеличение цифровых услуг
Бизнес 19 марта 13:03
Азербайджанский PASHA Bank намерен значительно увеличить долю на турецком рынке
Бизнес 13 февраля 10:17
Глава крупнейшего корпоративного банка Азербайджана рассказал о планах на 2018 г. (ФОТО)
Бизнес 4 февраля 08:57
Глава крупнейшего корпоративного банка Азербайджана рассказал о планах на 2018 г.
Бизнес 1 февраля 18:07
Азербайджанский PASHA Bank огласил планы по расширению (Эксклюзив)
Бизнес 1 февраля 17:47