Азербайджанский PASHA Bank намерен увеличить кредитный портфель на более чем 40%

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank намерен до 2020 года довести кредитный портфель до двух миллиардов манатов.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

По его словам, к этому же периоду планируется довести объем активов до 5,2 миллиарда манатов.

Говоря об итогах 2017 года для банка, он отметил, что за отчетный период кредитный портфель банка составил 1,4 миллиарда манатов, что на 21 процент больше показателя 2016 года.

Чистая прибыль азербайджанского PASHA Bank по итогам 2017 года, по его словам, составила 89 миллионов манатов. Консолидированные активы банка по итогам года составили четыре миллиарда манатов (рост за год на 20 процентов).

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм, и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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