На западе Казахстана запущена первая солнечная электростанция

1 мая 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Мангистауской области Казахстана состоялось открытие новой электростанции, сообщает во вторник пресс-служба руководителя области.

Сообщается, что электростанции, работающей на солнечной энергии, нет аналогов в Казахстане.

“Солнечная электростанция построена в селе Батыр Мунайлинского района на площади 36,05 га. Стоимость проекта составила 1,2 миллиарда тенге. Проект профинансирован за счет Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Мощность станции составляет 2 МВт. Для работы электростанции установили более 8000 солнечных панелей в 39 рядов. Панели произведены в Казахстане из отечественного кремния. Это первый проект подобной электростанции, работающей на солнечных панелях отечественного производства”, - говорится в сообщении.

Новый объект обеспечит экологически чистой электроэнергией около 300 домов.

«Как все мы знаем, в прошлом году по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева в Астане прошла международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» под лозунгом «Энергия будущего». Главной целью мероприятия было привлечение внимания общественности к решениям и способам, обеспечивающим управление устойчивыми источниками энергии. И сегодня в этот праздничный день мы даем старт новой электростанции, которая будет работать от солнечных батарей. Это будет одним из крупнейших объектов в рамках развития «зеленой» энергетики в Казахстане. Станция мощностью 2 МВт оснащена экологически чистым, современным оборудованием и будет работать в экономичном режиме», - сказал руководитель области.

Еще одной особенностью станции является то, что 90 процентов ее комплектующих было произведено в Казахстане.

Официальный курс на 1 мая составил 327.25 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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Azernews Newspaper
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