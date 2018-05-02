Эрдоган пригласил инвесторов из Республики Корея участвовать в строительстве судоходного канала в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Республику Корея пригласил инвесторов из этой страны участвовать в строительстве судоходного канала в Стамбуле.

Об этом сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, участие Республики Кореи в строительстве судоходного канала послужит интересам двух стран.

Отметим, что сегодня президент Турции находится с официальным визитом в Республике Корее.

Перед визитом в Республику Корея Эрдоган отметил важность укрепления отношений между странами, а также необходимость увеличения товарооборота.

Напомним, что ранее в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции сообщили Trend, что на строительство моста «Чанаккале-1915» в Турции выделен кредит в размере 2,3 миллиарда евро, и среди структур софинансирующих этот проект также значится южнокорейский банк.

Напомним, что впервые о намерении реализовать проект строительства судоходного канала «Стамбул» в 2011 году заявил нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Цель строительства канала «Стамбул» - снижение нагрузки от судоходства на Босфорский пролив, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира, отметили в министерстве.

Ширина канала «Стамбул», согласно планам, составит 400 метров, глубина - 25 метров. В сутки канал сможет пропускать 150-160 судов.

В настоящее время через Босфор за день в среднем проходит до 150 судов, из которых около 30 - нефтяные танкеры. Ежегодно через черноморские проливы перевозится порядка 150 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, при этом пропускная способность Босфора оценивается в 200 миллионов тонн.

Канал «Стамбул» пройдет параллельно Босфору и фактически сделает европейскую часть Стамбула островом и окончательно отделит его от Европы. Канал пройдет из Чёрного в Мраморное море через озеро Кючюкчекмедже.

На берегах искусственного канала планируется построить новые жилые комплексы, которые будут связаны с другими районами 15-миллионного мегаполиса благодаря современной транспортной инфраструктуре, в том числе метро и скоростным поездам, а также с третьим аэропортом, который строится в европейской части Стамбула.

В рамках реализации этого проекта также ожидается строительство нового порта.

На судоходном канале в Стамбуле, строящемся в рамках плана правительство «Цель 2023», можно будет использовать танкеры, длина которых не превышает 275 метров, ширина 48 метров, а грузоподъемность - 14500 DWT.

Строительство судоходного канала продолжится в течение пяти лет, и минимальный срок эксплуатации канала составит 100 лет.

Официальный курс на 2 мая - 4.0472 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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