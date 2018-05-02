В Минналогов Азербайджана создан новый департамент

2 мая 2018 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При Министерстве по налогам Азербайджана создан департамент по контролю за экспортно-импортными операциями, сообщает в среду ведомство.

Отмечается, что данная структура создана в рамках распоряжения президента Ильхама Алиева "О мерах по усовершенстванию контроля за экспортно-импортными операциями в стране",

Целями создания департамента является повышение прозрачности в области финансового контроля, увеличение отчислений в государственный бюджет, упрощение процедур экспорта ненефтяной продукции, повышение объемов экспорта и поддержка деятельности структур, осуществляющих государственную фискальную политику в данном направлении, усовершенствование системы контроля за экспортно-импортными операциями.

(Автор: Илькин Шафиев)

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