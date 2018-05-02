Сооснователь Apple примет участие в экономическом форуме в Астане

2 мая 2018 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американский изобретатель, инженер и программист, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк подтвердил участие в АЭФ 2018 Global Challenges Summit, который состоится в Астане 17-19 мая, говорится на сайте мероприятия.

В 1976 году Стив Возняк вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном соучредил компанию Apple Computer (Apple Inc). Производство компьютеров Apple I и Apple II в середине 70-х годов прошлого века обеспечило «микрокомпьютерную революцию» и определило развитие отрасли.

Стив Возняк основал компанию «CL9», которая выпустила на рынок первые универсальные пульты дистанционного управления, а также компанию «Wheels of Zeus», где создали первую беспроводную GPS-технологию. За свой вклад в технологии Стив Возняк удостоен 10 почётных степеней доктора технических наук ведущих университетов мира.

Как ранее сообщалось, организаторы очередного Астанинского экономического форума определились со спикерами, среди которых бывший президент Франции Франсуа Олланд, футуролог Митио Каку и бывший Генсекретарь ООН Пан Ги Мун.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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