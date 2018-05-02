Используйте потенциал АsstrA для вашего бизнеса

БАКУ /Trend/ - В течение 20 лет группа компаний AsstrA-Associated Traffic AG демонстрирует динамичное развитие и уверенно опережает конкурентов. Наших клиентов привлекает высокое качество услуг и инновационные решения в области транспорта и логистики. Что же стоит за этими словами?

Рынок транспортно-логистических услуг ежегодно расширяется и пополняется новыми компаниями. Однако лишь некоторые из них предлагают полный перечень услуг, который охватывал бы все виды транспорта и все отрасли промышленности. AsstrA реализует комплексный подход к транспорту и логистике. Наш подход выходит далеко за рамки организации стандартных перевозок. Комплекс услуг AsstrA включает содействие в таможенном оформлении, сопровождение внешнеэкономической деятельности, складское обслуживание, страхование, проектную логистику и консалтинг. Более 20 лет холдинг инвестирует в стабильное расширение и улучшение транспортно-логистических решений.

В январе 2018 года AsstrA открыла новый офис в Румынии. Наши агенты начали работать в Австрии и Испании. Сегодня компания AsstrA представляет собой глобальную сеть в 18 странах СНГ, Европы и Азии. Широкое географическое представительство обеспечивает близость к клиентам и быструю реакцию на их запросы. Помимо того, компания активно привлекает талантливых и квалифицированных сотрудников. На начало 2018 года команда AsstrA насчитывает свыше 900 опытных профессионалов в разных областях.

Компания AsstrA руководствуется принципом непрерывности бизнес-процессов. Наша команда ежедневно совершенствует существующие и разрабатывает новые транспортно-логистические схемы и методы. Благодаря непрерывной работе AsstrA предлагает гибкие индивидуальные решения, которые подходят даже самым требовательным клиентам. Компания поступательно развивает и расширяет сеть маршрутов, чтобы наши грузы приходили даже в самые отдаленные города и страны. Генеральный Директор AsstrA Дмитрий Лагун подчеркивает: «Неважно, насколько далеко расположен пункт назначения. Мы доставим груз в нужное место в назначенное время».

Компания AsstrA систематически проводит мониторинг технологического развития, отслеживает достижения в области современных информационных технологий и внедряет инновации в работу. Инновационный подход и квалификация сотрудников помогают создавать эффективные решения. Клиенты холдинга утверждают: «Специалисты компании AsstrA постоянно на связи с клиентами. Нет такой задачи, которую они бы не решили».

AsstrA существенно продвинулась в области страхования ответственности перевозчика. С января 2018 года все вопросы страхования холдинга курирует мировой лидер – швейцарская компания Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. Ответственность AsstrA застрахована в пределах 3 млн. евро, что втрое превышает предыдущий размер страхового покрытия. Это дает стимул повышать объемы перевозок и привлекать к сотрудничеству мировые бренды.

Справка о компании:

AsstrA-Associated Traffic AG - международный транспортно-логистический холдинг с головным офисом в Цюрихе (Швейцария). В сфере логистики работает более 20 лет. Компания представлена в 16 странах Европы, Азии и СНГ. Предлагает сегодня весь комплекс услуг от одного логистического оператора. В частности, организацию международных перевозок различными видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение груза любого назначения, страхование грузов «от всех рисков» в самых авторитетных страховых компаниях Германии и Швейцарии. В пакете также проектная логистика, торговые, складские и таможенные услуги.

Благодаря широкой географии офисов и сотрудничеству с профессионалами AsstrA предлагает выгодные логистические решения по адекватным ценам и учитывает потребности каждого клиента и партнера.

Для связи:

Email: infoaz@asstra.com,

Моб.: +994 55 813 59 74

WhatsApp & Viber: +48 576147796

Website: http://asstra.ru/

Fb: https://www.facebook.com/AsstrAsia/?ref=bookmarks

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