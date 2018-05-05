Всемирный банк помогает Узбекистану повысить качество госуслуг

Документ предлагает госорганам инструментарий для оценки нужд граждан в оказании конкретных госуслуг. Он базируется на четырех основных критериях: доступность госуслуг для различных категорий граждан, оперативность их предоставления, а также качество и прозрачность деятельности госоргана в процессе их деятельности.

В пресс-релизе говорится, что Всемирный банк поддерживает усилия правительства Узбекистана по внедрению механизмов обратной связи и усиления участия граждан в процессе принятия решений, как через финансируемые им в стране проекты, так и на национальном уровне.