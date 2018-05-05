Вюсал Гасымлы: Банки Азербайджана должны быть ближе к предпринимателям

БАКУ /Trend/ - Банки Азербайджана должны быть ближе к предпринимателям, сказал в субботу директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на II Финансовом и инвестиционном форуме.

"Банковский сектор держится на доверии населения, и на сегодня основной задачей является восстановление этого доверия. Такие новые институты, как Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, Частное кредитное бюро и Реестр движимого имущества увеличивают доступ к финансам. Сегодняшняя экономическая ситуация в стране может придать импульс оживлению банковского сектора", - сказал Гасымлы.

По его словам, повышения доверия населения можно достичь путем применения новых технологий.

"Финансово-банковский сектор путем увеличения финансирования приоритетных направлений экономики может повысить не только свою конкурентоспособность, но и конкурентоспособность экономики. Банки должны быть ближе к населению, применяя современные технологии. Необходимо, чтобы отношения между банками и предпринимателями развивались, и развивались в правильном русле", - сказал Гасымлы.

(Автор: Анвар Мамедов)

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