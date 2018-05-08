Участники Транскаспийского международного маршрута утвердили в Баку новые тарифы (версия 2) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Участники объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" во вторник подписали итоговый протокол общего собрания ТМТМ в Баку.

Документ подписали глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, гендиректор "Грузинской железной дороги" Давид Перадзе, председатель "Казахстанских железных дорог" Канат Алпысбаев, глава "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" Рауф Велиев, управляющий по коммерческим и административным вопросам Актаусского международного морского торгового порта Мартин Воетманн, глава Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов, заместитель генерального директора Батумского морского порта Ильяс Мукатов, гендиректор АО "Турецкие государственные железные дороги" Вейси Курт, глава ПАО "Украинская железная дорога" Евгений Кравцов.

Согласно протоколу, были утверждены тарифы на перевозку угля и зерновых, масленичных и бобовых культур, а также приняты два новых члена в Ассоциацию ТМТМ - ООО "Anaklia Development Consortium" (Грузия) и ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (Казахстан). Кроме того, и.о. председателя правления "Украинской железной дороги" Евгений Кравцов был утвержден в качестве члена правления ассоциации.

Согласно документу, Ассоциации ТМТМ поручено обеспечить выполнение перевозок грузов по коридору, утвержденных на 2018 год в объеме четыре миллиона тонн, в том числе перевозки в контейнерах в объеме 15 000 TEU (или 75 тысяч тонн). При этом недовыполненные запланированные объемы за три месяца 2018 года перераспределить до конца текущего года.

В протоколе также указано, что на следующем заседании Рабочей группы будет рассмотрен вопрос установления общего срока доставки по маршруту Чэнду (КНР) – Лодзь (Польша) и стоимости перевозки 40-футового контейнера из расчета 0,5 доллара за контейнер-километр на всем маршруте перевозки.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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