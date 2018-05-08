Украина заинтересована в обеспечении конкурентоспособности Транскаспийского маршрута

8 мая 2018 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) открывает дополнительные возможности для привлечения грузопотока из азиатского региона и реализации транзитного потенциала Украины.

Об этом во вторник сказал находящийся в Баку исполняющий обязанности председателя правления “Укрзализныця” Евгений Кравцов. Делегация во главе с Кравцовым во вторник находится в Баку для участия в общем собрании участников ТМТМ.

По его словам, ТМТМ, проходящий из Китая в Европу, является важным и перспективным проект для «Укрзализныци».

“Мы очень заинтересованы в дальнейшем развитии и обеспечении конкурентоспособности этого транспортного коридора”, - добавил Кравцов.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось общее собрание участников объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут"". По итогам собрания стороны подписали протокол, согласно которому, были утверждены тарифы на перевозку угля и зерновых, а также приняты два новых члена в Ассоциацию ТМТМ - ООО "Anaklia Development Consortium" (Грузия) и ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (Казахстан).

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli

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Azernews Newspaper
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