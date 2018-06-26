АБР выделит Таджикистану ещё один грант на улучшение управления водными ресурсами

26 июня 2018 10:42 (UTC+04:00)

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил грант в размере 6,5 миллионов долларов в качестве дополнительного финансирования для текущего проекта по улучшению управления водными ресурсами в бассейне реки Пяндж, сообщает во вторник издание "Азия-Плюс".

Дополнительное финансирование будет сопровождаться грантом в размере 5 миллионов долларов из Зеленого климатического фонда (GCF), который будет администрировать АБР.

Эти средства дополнят помощь в размере 30 миллионов долларов, которую АБР ободрил в октябре 2016 года, включая грант и техническую помощь в размере 5 миллионов долларов из Японского фонда по сокращению бедности для этого проекта.

«Бассейн реки Пяндж жизненно важен для экономики и развития Таджикистана, но здесь проживают одни из наиболее бедных и уязвимых к изменению климата сообщества. Дополнительная поддержка со стороны АБР и GCF будет способствовать продолжению текущих инициатив по укреплению устойчивости Таджикистана к изменению климата в водных ресурсах и сельском хозяйстве», - отметил специалист АБР по изменению климата в Центральной и Западной Азии Нейтан Райв.

Грант в размере 6,5 миллионов долларов поможет расширить охват текущего проекта и включить в него компонент по институциональному развитию и созданию потенциала Государственного агентства по гидрометеорологии Таджикистана.

Проект поддержит развитие агентства в устойчивое, надежное и хорошо обеспеченное национальное агентство по метеорологии и гидрологии, предоставляя качественные климатические услуги для управления водными ресурсами и снижения риска стихийных бедствий в сообществах вдоль бассейна реки Пяндж.

В частности, дополнительное финансирование поможет решить основные институциональные недостатки агентства. Некоторые из этих усилий включают модернизацию нового операционного центра агентства, а также обновление его юридической и организационной структуры для повышения эффективности управления и финансовой автономии.

Помимо грантов АБР и GCF, правительство Таджикистана также выделяет 1,3 миллиона долларов на этот проект. Ожидается, что проект будет завершен в середине 2023 года.

В 2018 году АБР отмечает 20-летие сотрудничества с Таджикистаном. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме около 1,6 миллиардов долларов в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи. Партнерство АБР с Таджикистаном, которое началось в 1998 году, восстановило или построило новую транспортную и энергетическую инфраструктуру в стране, помогло в социальном развитии, расширило сельскохозяйственное производство и поддержало развитие регионального сотрудничества и торговли.

АБР, штаб-квартира которого находится в Маниле, посвящает себя делу сокращения уровня бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе через всеобъемлющий экономический рост, экологически устойчивый рост и региональную интеграцию. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году общий объем помощи АБР составил 32,2 миллиарда долларов, включая софинансирование в размере 11,9 миллиардов долларов.

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