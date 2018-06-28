В Азербайджане предлагается наказывать страховые компании за высокие комиссионные

28 июня 2018 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается ввести санкции за высокие комиссионные, устанавливаемые страховыми компаниями, говорится в четверг в сообщении Ассоциации страховщиков Азербайджана.

В ходе встречи страховых компаний в связи с работой электронной системы Бюро обязательного страхования, прошедшей при организационной поддержке ассоциации, обсуждалось предотвращение искусственного завышения комиссионных, устанавливаемых страховыми компаниями для страховых брокеров.

Председатель ассоциации Мустафа Аббасбейли отметил, что нужно серьезно бороться с такими видами нарушений закона и предотвращать незаконные скидки со стороны страховых агентов. В связи с этим было принято решение при поддержке Палаты надзора над финансовыми рынками и участии представителей страховых компаний сформировать мониторинговую группу по этому вопросу. Было отмечено, что при обнаружении случаев выплаты высоких комиссионных какими-либо компаниями будут проведены соответствующие мероприятия по введению санкций в отношении этих компаний.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Страховщики Азербайджана работают над полным внедрением единой системы оценки страхового ущерба
Бизнес 7 июня 08:37
В Азербайджане необходимо развивать деятельность страховых посредников - глава комитета
Бизнес 24 мая 17:29
В Азербайджане обсуждается обязательное страхование туристов (Эксклюзив)
Бизнес 22 мая 07:00
Проект обязательного страхования врачебной ответственности в Азербайджане будет готов через месяц (Эксклюзив)
Бизнес 18 мая 07:56
Изменятся ли тарифы по ОСАГО в Азербайджане? (Эксклюзив)
Бизнес 16 мая 08:00
В СК Азербайджана могут внедрить временное администрирование (Эксклюзив)
Бизнес 15 мая 17:42
Страховщики Азербайджана согласны с частичными ограничениями по накопительному страхованию (Эксклюзив)
Бизнес 15 мая 15:34
В Азербайджане нет необходимости в повышении тарифов по добровольным видам страхования - Ассоциация
Бизнес 11 мая 15:36
В Азербайджане обсуждается обязательное страхование туристов (Эксклюзив)
Бизнес 11 мая 14:52
Проект обязательного страхования врачебной ответственности в Азербайджане будет готов через месяц (Эксклюзив)
Бизнес 10 мая 18:02
Изменятся ли тарифы по ОСАГО в Азербайджане? (Эксклюзив)
Бизнес 10 мая 16:34
При Ассоциации страховщиков Азербайджана создается новый комитет (ФОТО)
Бизнес 10 мая 11:39
Страховщики Азербайджана работают над полным внедрением единой системы оценки страхового ущерба
Бизнес 8 мая 17:50
Азербайджанским страховщикам необходимо завоевать доверие населения - глава Ассоциации (Эксклюзив)
Бизнес 8 мая 16:19
В Азербайджане планируется внедрить обязательное страхование врачебной ответственности
Бизнес 19 апреля 18:55
В Азербайджане может быть изменен порядок страхования ипотечных кредитов
Бизнес 4 апреля 18:04
В Азербайджане будут снижены тарифы по страхованию ипотечных кредитов
Бизнес 4 апреля 12:20
Азербайджан намерен усилить надзор над обязательным страхованием недвижимости
Бизнес 6 марта 17:28