В Узбекистан было переведено из-за рубежа почти $1 млрд

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года физические лица перевели из-за рубежа в Узбекистан денежных средств на сумму в 949,4 миллиона долларов, сообщил Центральный банк Узбекистана.

Учитывая наличную иностранную валюту, ввезенную резидентами, на сумму в 481,3 миллиона долларов из общего объёма, 50 процентов переводов отнесены к трансфертам.

Основная часть трансграничных денежных переводов пришлась на долю России (77,2 процента), Турции (5,1 процента), Казахстана (4,2 процента), США (3,8 процента) и Республики Корея (2,3 процента).

По оценкам Центрального банка Узбекистана, суммарный доход резидентов страны за рубежом составил 1,5 миллиарда долларов. Сумма инвестиционных доходов резидентов (например, дивиденды по инвестициям) составила 41,1 миллиона долларов, инвестиционные доходы нерезидентов – 393,8 миллиона, из которых 197,1 миллиона – реинвестированные доходы и 136,1 миллиона – начисленные проценты по внешним займам. Отрицательное сальдо по этой статье равно 352,7 миллиона долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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