Шахин Мустафаев: Россия занимает первое место по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана

7 июля 2018 21:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия является одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана и занимает первое место в импорте ненефтяной продукции из Азербайджана. Об этом сказал министр экономики, сопредседатель азербайджано-российской межправительственной комиссии Шахин Мустафаев на встрече в субботу с послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым.

Как передает Trend, министр поздравил дипломата с его назначением на должность посла в Азербайджане и подчеркнул, что азербайджано-российские отношения находятся на уровне стратегического сотрудничества, наша страна придает большое значение сотрудничеству с Россией и важную роль в этом процессе играют взаимные визиты глав государств.

В настоящее время в Азербайджане действуют около 760 российских компаний. Шахин Мустафаев сказал, что Азербайджан вложил более одного миллиарда долларов США в российскую экономику, а Россия, в свою очередь, около четырёх миллиардов долларов в азербайджанскую экономику.

Открытие «Азербайджанского бизнес-центра» в Астрахани стало важным шагом в расширении связей между предпринимателями двух стран.

Министр отметил, что отношения между странами развиваются не только в сфере экономики, а так же в сфере энергетики, сельского хозяйства, торговли, фармацевтики, туризма и т.д. По его словам, между странами существует огромный потенциал для дальнейшего развития отношений и расширения сотрудничества.

Отметив роль азербайджано-российской межправительственной комиссии в расширении двусторонних связей, Шахин Мустафаев напомнил, что 17-е заседание межправкомиссии запланировано на конец этого года.

Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников выразил удовлетворение своим назначением на должность посла в Азербайджане и отметил, что не пожалеет усилий для развития отношений между двумя странами во всех сферах сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения экономических связей и обсудили некоторые моменты организации «IX Азербайджанско-Российского межрегионального форума», который состоится в Гяндже в сентябре этого года.

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