В Узбекистане стало возможно открывать счета в национальных валютах стран СНГ

По сообщению информационной службы Министерства финансов Узбекистана, в ключевом экономическом ведомстве прошла встреча с представителями делегации Международного банка Российской Федерации. В ходе конструктивного диалога участники встречи в качестве первых шагов по налаживанию взаимодействия обсудили возможность открытия взаимных корреспондентских счетов в национальных валютах стран СНГ, сообщил портал "Новости Узбекистана".



Как отмечено в справочной информации, платежи осуществляются через корреспондентские счета Межгосударственного банка, открытые непосредственно в центральных (национальных) банках и номинированные в национальных валютах соответствующих стран.



При проведении платежей Межгосударственный банк обеспечивает конверсию национальной валюты страны плательщика в национальную валюту страны получателя денежных средств по курсам, устанавливаемым Межгосударственным банком на базе рыночных котировок. Данные услуги предоставляются клиентам и банкам-корреспондентам на основании заключенных с Межгосударственным банком договором.



В рамках встречи обсуждались также актуальные темы финансовой индустрии, развитии цифровой экономики, внедрения финансовых технологий, проводимая денежно-кредитная политика и перспективы взаимовыгодного сотрудничества.



Состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов в области расширения сотрудничества в торгово-экономической, технологической сферах, а также сферы страхового рынка.



В частности, в целях финансово-социальной поддержки мигрантов предусматриваются предоставление различных программ страхования. К примеру, мигрантам будут предоставляться программы лояльности, по приезду будут открыты карты «Мир» с определённой суммой, а также будет предоставлена медицинская страховка предварительно в размере 150 000 рублей. Данные программы будут реализовываться совместно с банками Узбекистана.

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