Крупный узбекский банк может начать оказывать услуги исламского банкинга

13 июля 2018 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящий момент банк «Ипак Йули» находится на стадии активных переговоров с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (входит в группу Исламского банка развития) на предмет оказания консультационных услуг в рамках разработки проекта по созданию «Исламского окна» с внедрением широкого спектра исламских банковских услуг.

11 июля в здании головного офиса АИКБ «Ипак Йули» прошла встреча между делегацией ИКРЧС, возглавляемой госпожой Нида Раза (директор Департамента консультационных услуг ИКРЧС) и руководством банка «Ипак Йули» во главе с председателем правления Саидаброра Сайдахмедова. Участники переговоров выразили свои предложения и мнения по созданию первого «Исламского окна» в Узбекистане.

«Ипак Йули» планирует стать коммерческим банком, предоставляющим банковские услуги по принципам исламского финансирования на базе «Исламского окна» в Узбекистане.

«Исламское окно» — это отдельное структурное подразделение в традиционном коммерческом банке, предоставляющее банковские услуги на основе принципов Ислама, в отличие от полностью Исламского банка, который вообще не предоставляет традиционные банковские услуги.

«Исламские окна» есть во многих банках мира, среди которых America Express Bank, HSBC, ANZ Grindlays, BNP-Paribas, Chase Manhattan, UBS и другие. Они могут предоставлять весь спектр исламских банковских услуг в полном соответствии с нормами шариата, которые по сути являются полноценной альтернативой традиционным банковским продуктам.

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