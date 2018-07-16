Узбекистан реформирует таможню и возобновляемую энергетику

16 июля 2018 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутаты Законодательной палаты Парламента Узбекистана рассмотрели проекты законов, направленные на углубление реформ, осуществляемых в различных сферах социально-экономической жизни страны, сообщил портал «UzDaily.uz».

Депутаты начали свою работу с рассмотрения в первом чтении проекта закона «О государственной таможенной службе» в новой редакции.

Отмечалось, что в целях дальнейшей либерализации законодательства о таможне, повышения инвестиционной привлекательности страны в последние годы как и во всех сферах и отраслях экономики страны, в таможенной службе проводятся важные структурные преобразования в деле упрощения таможенного оформления внешнеэкономической деятельности.

По мнению депутатов, принятие законопроекта послужит совершенствованию правовых основ деятельности таможенных органов, внедрению дополнительных правовых механизмов по эффективному обеспечению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, а также участников внешнеэкономической деятельности.

Затем в первом чтении был рассмотрен проект закона «О возобновляемых источниках энергии», разработанный и внесенный на обсуждение группой депутатов из числа членов Комитета Законодательной палаты Парламента по экологии и вопросам охраны окружающей среды.

Как отмечалось, в настоящее время ископаемые виды топлива – уголь, нефть, природный газ и уран являются основой мирового энергетического баланса. Однако их запасы ежегодно сокращаются по мере их добычи и использования.

В связи с ускоренными темпами развития экономики, роста населения и сложившимся традиционным способом энергообеспечения, соответственно возрастает и потребление энергоресурсов. В развитых зарубежных странах дефицит углеводородного сырья и изменение цен на него обусловили тенденцию стремительного роста использования возобновляемых источников энергии.

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