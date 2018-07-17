NIKOIL Bank установил очередной банкомат

17 июля 2018 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - NIKOIL Bank продолжает успешно расширять сеть своих банкоматов и платежных терминалов, сообщает банк во вторник.

На этот раз новый банкомат был установлен по адресу: г. Баку, Ясамальский район, улица Талыблы 19, в супермаркете Bizim Market. Данный банкомат, как и все остальные, функционирует по принципу 7/24. Клиенты банка могут осуществить операции по снятию наличных средств как в национальной валюте, так и в долларах США. Также возможны получение выписок со счетов, пользование услугой Card to Card и осуществление активизации услуги 3D Secure.

NIKOIL Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank

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