В Узбекистане изменены условия предоставления доступного жилья в ипотеку

19 июля 2018 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане введены новые условия для предоставления ипотечных кредитов для приобретения жилья в сельской местности и доступных квартир в городах, сообщает в четверг "Подробно.uz".

Теперь ипотечные кредиты в период с 1 июля 2018 года по 1 января 2020 года будут предоставляться сроком на 20 лет с трехлетним льготным периодом и процентной ставкой в размере 7 процентов годовых в течение первых 5 лет и в размере ставки рефинансирования Центрального банка в последующем периоде.

Получить ипотеку на таких условиях смогут молодые семьи, жители ветхих жилых домов и другие категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, для приобретения квартир в доступных многоквартирных домах в городах с первоначальным взносом в среднем в размере 15 процентов с внедрением в практику дифференцированного размера первоначального взноса.

Кроме того, ипотечные кредиты смогут получить застройщики доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности.

При этом для них первоначальный взнос составит 10 процентов для двух-, трех-, четырех-, пятиэтажных многоквартирных (2- и 3-комнатных) и одноэтажных 2-, 3-комнатных доступных жилых домов, размещаемых на земельных участках размером 0,02 гектара; 25 процентов – для двухэтажных 4-комнатных сблокированных доступных жилых домов, размещаемых на земельных участках размером 0,04 гектара, и одноэтажных 3-, 4- и 5-комнатных доступных жилых домов, размещаемых на земельных участках размером 0,06 гектара;

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