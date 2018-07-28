Азербайджан намерен вдвое увеличить экспорт вина (Эксклюзив)

28 июля 2018 22:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может увеличить экспорт вина в два раза к концу 2018 года.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов.

"Экспорт азербайджанской винной продукции за первое полугодие 2018 года превысил четыре миллиона долларов, что на 80 процентов больше показателя аналогичного периода 2017 года. К концу 2018 года мы ожидаем стопроцентного роста экспорта вина", - сказал Мадатов.

Основными направлениями экспорта азербайджанского вина, по словам Мадатова, являются Россия (85 процентов), Китай (семь процентов), Европа, Белоруссия и Кыргызстан.

"В среднем годовое производство вина ожидается в районе 14 миллионов бутылок, пять миллионов из которых пойдут на экспорт, а девять миллионов будут реализованы на внутреннем рынке", - сказал Мадатов.

Отметим, что согласно Государственной программе развития виноделия на 2018-2025 годы, утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, страна планирует в пять раз увеличить экспорт вина к 2025 году.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, экспорт алкогольных и безалкогольных напитков, а также винного уксуса в январе-июне 2018 года составил 7 161 660 долларов, что на 36,44 процента меньше показателя аналогичного периода 2017 года. Импорт, в свою очередь, составил 35 835 160 долларов, что на 17,92 процента больше аналогичного показателя за первое полугодие 2017 года.

(Автор: Али Мустафаев. Редадктор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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