Азербайджан может продолжить смягчение монетарной политики (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть возможности для дальнейшего смягчения монетарной политики, сказал на пресс-конференции в среду председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

Тем не менее, по его словам, при принятии регулятивных решений в этой сфере необходимо учитывать как внешние, так и внутренние риски.

К внешним рискам глава Центробанка отнес волатильность курсов валют и уровень инфляции в странах-партнерах, к внутренним – стремительный рост импорта.

«Эти факторы могут привести к росту инфляции, что необходимо учитывать при принятии решений по монетарной политике. Вместе с тем отмечу, что инфляция находится в тренде снижения, закрепляется на однозначном уровне. За 6 месяцев 2018 года среднегодовая инфляция составила три процента, что ниже объявленного целевого коридора в 6 - 8 процентов. Снижение инфляции, укрепление номинального эффективного курса маната, оптимальное управление денежным предложением, снижение инфляционных ожиданий, сезонные факторы - все это в определенной степени снизило влияние инфляционных процессов в странах-партнерах на рост инфляции в Азербайджане», - отметил Рустамов.

Он также добавил, что Центробанк совместно с другими профильными госструктурами ведет работу по переходу на плавающий курс маната.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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