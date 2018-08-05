БАКУ /Trend/ - Тегеран и Баку планируют создать Ирано-азербайджанский центр экономического развития. Об этом Trend сказал генеральный секретарь Федерации транспорта и логистики Ирана Мухаммед Эйгарлу.

"Решение о создании Центра экономического развития было принято во время недавней совместной торговой встречи между представителями двух стран", - сказал генсек.

Эйгарлу отметил, что подобное управление также было создано между Ираном и Ираком, что привело к хорошим результатам.

Отметив хорошие отношения между Тегераном и Баку, генсек сказал, что Азербайджан может выступить в качестве пункта транпортировки иранских товаров в другие страны.

"Иран может также импортировать древесину из Азербайджана, что могло бы быть очень выгодным", - добавил Эйгарлу.

Он также упомянул транспортный коридор "Север-Юг" – маршрут, связывающий Индию и Ближний Восток с Кавказом, Центральной Азией и Европой.

"Министерство дорог и городского развития Ирана уделяет особое внимание созданию этого маршрута и стремится завершить его", - сказал Эйгарлу.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Автор: А.Ширази. Текст: Р.Гулиев)

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