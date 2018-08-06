Официальный курс маната к мировым валютам на 6 августа

6 августа 2018 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое августа установлен на уровне 1,7 и 1,9644 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют

06.08.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9644

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2559

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0623

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8461

1 бразильский реал

1 BRL

0.4586

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1274

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1514

1 чешская крона

1 CZK

0.0766

1 чилийский песо

1 CLP

0.2645

1 китайский юань

1 CNY

0.2489

1 датская крона

1 DKK

0.2636

1 грузинский лари

1 GEL

0.6946

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0248

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2082

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0117

100 иранских риалов

100 IRR

0.0039

1 шведская крона

1 SEK

0.1905

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7076

1 израильский шекель

1 ILS

0.4604

1 канадский доллар

1 CAD

1.3070

1 кувейтский динар

1 KWD

5.614

1 казахский тенге

1 KZT

0.0049

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4169

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0915

1 молдавская лея

1 MDL

0.1031

1 египетский фунт

1 EGP

0.0951

1 норвежская крона

1 NOK

0.2058

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0216

1 польский злотый

1 PLN

0.4610

1 российский рубль

1 RUB

0.0268

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2439

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3740

1 турецкая лира

1 TRY

0.3325

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0556

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1805

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0627

100 японских иен

100 JPY

1.5268

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1454

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