SOFAZ более чем на 20 процентов увеличил продажу долларов банкам

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в июле 2018 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 536,6 миллиона долларов, сообщили в Фонде в понедельник.

В предыдущий месяц - в июне - SOFAZ продал банкам 439 миллионов долларов. Всего с начала года азербайджанские банки купили у Фонда около трех с половиной миллиардов долларов.

Нефтяной фонд в 2018 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 10,966 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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