SOFAZ более чем на 20 процентов увеличил продажу долларов банкам

6 августа 2018 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в июле 2018 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 536,6 миллиона долларов, сообщили в Фонде в понедельник.

В предыдущий месяц - в июне - SOFAZ продал банкам 439 миллионов долларов. Всего с начала года азербайджанские банки купили у Фонда около трех с половиной миллиардов долларов.

Нефтяной фонд в 2018 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 10,966 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 августа
Бизнес 10:00
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 86 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:18
Подготовка к строительству трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию практически завершена (Эксклюзив)
Энергетика 07:22
Азербайджан и Иран призывают к полному осуществлению совместных соглашений
Экономика 5 августа 22:17
На рынке недвижимости Баку ожидается рост цен
Бизнес 5 августа 20:53
Тегеран и Баку планируют создать Ирано-азербайджанский центр экономического развития
Бизнес 5 августа 15:33
Лента новостей
Туркменистан ищет сервисных партнеров в газовой сфере
Тендеры 11:44
Иностранные инвестиции составляют треть вложений в развитие железных дорог Узбекистана
Бизнес 11:42
ОАЭ закупают в Туркменистане авиакеросин
Энергетика 11:39
Продолжается конкурс «Танковый биатлон-2018» (ВИДЕО)
Общество 11:36
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с крушением российского вертолёта
Туркменистан 11:34
Государственное казначейство Азербайджана создает резервную информационную систему
Тендеры 11:33
В Каире взорвался автомобиль
Арабские страны 11:33
«Азеркосмос» привлечет подрядчика
Тендеры 11:32
НПЗ им. Гейдара Алиева объявил тендер
Тендеры 11:32