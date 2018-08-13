Бизнес-тренер успешных ораторов из Украины проведет обучающую игру “Великий оратор” в Баку (ФОТО)

13 августа 2018 15:33 (UTC+04:00)

15 сентября 2018 года компания Business Ring со специально приглашенным международным тренером из Украины Ингой Кирилюк проведет обучающую игру на тему ораторского мастерства.

Игра Кирилюк будет полезна для тех,

  • кто часто выступает на публике: для учителей, тренеров, адвокатов и т.д.
  • Для менеджеров и руководителей, проводящих совещания и массовые встречи
  • кто не выступает на публике, но

-занимается воспитанием детей

-хочет развить свои личностные качества

-хочет подняться по карьерной лестнице

-стать успешным в бизнесе и в личностных отношениях

В настольной обучающей игре «Великий Оратор» участники:

  • выступают,
  • дают обратную связь
  • представляют себя
  • работают с голосом и эмоциями
  • работают с невербальной речью: жестами, мимикой, осанкой
  • прокачивают инструменты для успешных выступлений

Игра Кирилюк вызывает бурю положительных эмоций, так как:

  • раскрывает ваш потенциал
  • заставляет бросать вызов себе и выходить за собственные рамки
  • формирует мышление великого оратора
  • вдохновляет на работу над собой

Опытный тренер Инга Кирилюк поделится фишками и работающими инструментами для успешных выступлений.

Отметим, что Инга Кирилюк:

  • Вокалотерапевт
  • Коуч и тренер по работе с голосом и невербаликой в Международной Школе

Коучинга и Менторинга Master Coach Ukraine

  • Ведущий тренер в Школе «Убедительный оратор»
  • Тренер по публичным выступлениям в Международной школе тренеров Алены Сысоевой
  • Автор тренингов «Сила Голоса», «Актерское мастерство в продажах»
  • Автор и создатель обучающей игры “Великий Оратор”

Набор идет в 2 группы: утреннюю и вечернюю.

  • Группа 1: 11:00-15:00
  • Группа 2: 16:00-20:00

Места ограничены. 1 игра всего на 10 человек. Предварительная регистрация обязательна!

Отметим, что Инга Кирилюк уже была в Баку и провела один из своих самых востребованных тренингов «Сила твоего голоса». Представители таких компаний как Международная школа коучинга и менторинга Master Coach Azerbaijan, Azerkosmos, Rabita Bank, SSTM, Digital Services Company, Amway, а также частные предприниматели, представляющие сельскохозяйственный сектор, диетологию, IT и другие сферы приняли активное участие и рассказали о мощном трансформационном эффекте этого тренинга. Вот один из многочисленных отзывов о мероприятии: «Большое спасибо организаторам, а особенно тренеру. Пришла с обостренным ринитом, после упражнений симптомы ушли и чувствую себя великолепно. Узнала много нового о себе и своем голосе. Хочу отметить, что здесь была замечательная атмосфера и аудитория, было бы здорово, чтобы у этого тренинга было продолжение, где мы могли бы делиться своим прогрессом» - Наиля Амирбекова.

Ознакомиться с видео отчетом с мероприятия «Сила твоего голоса» вы можете по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=P-S2yTGKfhk

А пока не пропустите обучающую игру «Великий оратор»!
Для регистрации:

  • info@businessring.az
  • https://www.facebook.com/businessringaz/
  • +99455 409-39-50

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