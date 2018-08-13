Бизнес-тренер успешных ораторов из Украины проведет обучающую игру “Великий оратор” в Баку (ФОТО)

15 сентября 2018 года компания Business Ring со специально приглашенным международным тренером из Украины Ингой Кирилюк проведет обучающую игру на тему ораторского мастерства.

Игра Кирилюк будет полезна для тех,

кто часто выступает на публике: для учителей, тренеров, адвокатов и т.д.

Для менеджеров и руководителей, проводящих совещания и массовые встречи

кто не выступает на публике, но

-занимается воспитанием детей

-хочет развить свои личностные качества

-хочет подняться по карьерной лестнице

-стать успешным в бизнесе и в личностных отношениях

В настольной обучающей игре «Великий Оратор» участники:

выступают,

дают обратную связь

представляют себя

работают с голосом и эмоциями

работают с невербальной речью: жестами, мимикой, осанкой

прокачивают инструменты для успешных выступлений

Игра Кирилюк вызывает бурю положительных эмоций, так как:

раскрывает ваш потенциал

заставляет бросать вызов себе и выходить за собственные рамки

формирует мышление великого оратора

вдохновляет на работу над собой

Опытный тренер Инга Кирилюк поделится фишками и работающими инструментами для успешных выступлений.

Отметим, что Инга Кирилюк:

Вокалотерапевт

Коуч и тренер по работе с голосом и невербаликой в Международной Школе

Коучинга и Менторинга Master Coach Ukraine

Ведущий тренер в Школе «Убедительный оратор»

Тренер по публичным выступлениям в Международной школе тренеров Алены Сысоевой

Автор тренингов «Сила Голоса», «Актерское мастерство в продажах»

Автор и создатель обучающей игры “Великий Оратор”

Набор идет в 2 группы: утреннюю и вечернюю.

Группа 1: 11:00-15:00

Группа 2: 16:00-20:00

Места ограничены. 1 игра всего на 10 человек. Предварительная регистрация обязательна!

Отметим, что Инга Кирилюк уже была в Баку и провела один из своих самых востребованных тренингов «Сила твоего голоса». Представители таких компаний как Международная школа коучинга и менторинга Master Coach Azerbaijan, Azerkosmos, Rabita Bank, SSTM, Digital Services Company, Amway, а также частные предприниматели, представляющие сельскохозяйственный сектор, диетологию, IT и другие сферы приняли активное участие и рассказали о мощном трансформационном эффекте этого тренинга. Вот один из многочисленных отзывов о мероприятии: «Большое спасибо организаторам, а особенно тренеру. Пришла с обостренным ринитом, после упражнений симптомы ушли и чувствую себя великолепно. Узнала много нового о себе и своем голосе. Хочу отметить, что здесь была замечательная атмосфера и аудитория, было бы здорово, чтобы у этого тренинга было продолжение, где мы могли бы делиться своим прогрессом» - Наиля Амирбекова.

Ознакомиться с видео отчетом с мероприятия «Сила твоего голоса» вы можете по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=P-S2yTGKfhk

А пока не пропустите обучающую игру «Великий оратор»!

Для регистрации:

info@businessring.az

https://www.facebook.com/businessringaz/

+99455 409-39-50

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