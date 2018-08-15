ВВП Узбекистана вырос почти на 5 процентов

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2018 года валовой внутренний продукт Узбекистана составил около 153 триллионов сумов, что на 4,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, передают узбекские СМИ.

ВВП на душу населения составил 4,65 миллиона сумов, что на 3,1 процента больше аналогичного периода прошлого года.

На росте ВВП положительно сказалось увеличение показателей различных сфер экономической деятельности в Узбекистане. Так, рост в промышленности составил 6,1 процента, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 2,7 процента, в строительстве – 9,7 процента, в сфере услуг – 5,0 процента.

В результате осуществлённых комплексных мер по развитию экономики Узбекистана и налогово-бюджетной политики, в частности, совершенствования налогового администрирования и межбюджетных отношений, укрепления доходной базы местных бюджетов в первом полугодии 2018 года Государственный бюджет Узбекистана исполнен с профицитом в 0,1 процента относительно ВВП.

Официальный курс на 15 августа – 7790,20 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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