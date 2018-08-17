Азербайджан откроет торговые дома еще в четырех городах Украины

17 августа 2018 21:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует открыть торговые дома в Харькове и Одессе, сообщили Trend в четверг в министерстве экономического развития и торговли Украины.

В министерстве отметили, что в перспективе Азербайджан также рассматривает возможность открыть свои торговые дома во Львове и Трускавце.

22 июня в Киеве открылся первый Торговый дом Азербайджана в Украине. В церемонии открытия приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Среди продукции, которая будет представлена в торговых домах под брендом Made in Azerbaijan, будут минеральные воды, алкогольные напитки, косметика, автомобильные масла, чай и другая продукция.

В последние годы Азербайджан активно продвигает бренд Made in Azerbaijan в зарубежных странах. С этой целью уже открылись торговые дома в Риге (Латвия), Минске (Беларусь). Также ожидается открытие Винного дома Азербайджана в Шанхае (Китай).

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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