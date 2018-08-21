МОМ консультирует Туркменистан по системе предварительной информации о пассажирах

21 августа 2018 17:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Международная организация по миграции (МОМ) в Туркменистане провела в Ашхабаде семинар по системе предварительной информации о пассажирах, говорится в сообщении государственной миграционной службы Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители компаний, предлагающих услуги связи для систем предварительной информации о пассажирах, таких как “SITA”, “EDIFLY”, “Rockwell Collins”, “WCC”.

Слушателями были сотрудники соответствующих министерств и ведомств, военных и правоохранительных органов Туркменистана.

На семинаре были обсуждены вопросы внедрения данной системы в Туркменистане и передовые опыты.

"Участники отметили важность регулярного проведения учебных семинаров для дальнейшего расширения взаимодействия и изучения передового опыта работы",- сказано в материале.

Туркменистан вошел в Международную организацию по миграции в качестве полноправного члена в 2013 году.

До этого, в июне 1998 года между правительством Туркменистана и МОМ было подписано соглашение о сотрудничестве. Свою работу миссия МОМ в Туркменистане начала в 2005 году.

В числе основных программных направлений совместной работы определены: противодействие торговле людьми и помощь мигрантам; техническое сотрудничество и управление границами; управление чрезвычайными ситуациями, снижение риска стихийных бедствий.

В рамках совместных программ проводятся информационные и образовательные мероприятия, наращивается институциональный и профессиональный потенциал соответствующих структур Туркменистана.

Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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