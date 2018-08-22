Украинская компания построит в Узбекистане фармзавод

22 августа 2018 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Украинское фармацевтическое предприятие «Фармак» займётся строительством фармацевтического завода в Узбекистане, сообщают в среду узбекистанские СМИ.

Соответствующая договорённость была достигнута между председателем совета «Фармак» Филей Жебровской и послом Узбекистана в Украине Алишером Абдуалиевым.

Украинская компания готова создать современное производство по выпуску фармацевтической продукции с высокой добавленной стоимостью на территории фармацевтической индустриальной зоны в Ташкентской области. Ожидается, что компания привлечёт прямые инвестиции на сумму 10 миллионов долларов.

Посол Узбекистана напомнил, что достижению соглашения предшествовал ряд встреч с посещением производственных предприятий «Фармак», а также принятие президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым решения о создании фармацевтических индустриальных зон на территории шести областей Узбекистана, где все предприятия будут освобождены на разные сроки от уплаты налогов.

«Новое совместное предприятие с «Фармак» расширит ассортимент лекарств, которые производятся в Узбекистане, снизит зависимость от импортного производства и создаст базу для дальнейшего расширения фармацевтического кластера», – подчеркнул Абдуалиев.

Отметим, что «Фармак» – одна из крупнейших в Украине фармацевтических компаний. Ее доля на украинском рынке лекарств достигает 19 процентов. Компания производит свыше 200 наименований препаратов, экспортирует продукцию в страны ЕС, СНГ, в том числе Узбекистан.

В настоящее время в Узбекистане функционируют 72 совместных узбекско-украинских предприятия, в том числе пять предприятий с полностью украинским капиталом.

В первой половине 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Украиной вырос на 60 процентов и составил 206 миллионов долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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