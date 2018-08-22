Казахстан экспортирует товары в более 120 стран

БАКУ /Trend/ - Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек назвал тройку областей Казахстана, которые увеличили экспорт своей продукции за рубеж, передает МИА «Казинформ».

«Объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности в среднем по республике за 2 месяца 2018 года вырос на 20,5 процента к соответствующему периоду 2017 года и составил 2,5 миллиарда долларов. Среди регионов наибольший рост в Кызылординской (в 2,3 раза), Северо-Казахстанской (в 2 раза) и Павлодарской (в 1,9 раза) области», - проинформировал он.

По его словам, в разрезе приоритетных секторов обрабатывающей промышленности значительный рост отмечается в железнодорожном (в 3,7 раза), электротехническом машиностроении и агрохимии (в 3,1 раза), производстве стройматериалов (в 3 раза) и горнорудном машиностроении (в 2 раза). Между тем, снизился экспорт нефтепродуктов (на 25 процентов) продукции автомобилестроения (на 60,5 процентов), сельхозмашиностроения (на 62,3 процентов).

Министр рассказал, что текущая география экспорта товаров составляет 123 страны, в которые экспортируется порядка 800 товарных позиций.

«По некоторым товарным позициям открыты новые рынки сбыта. К примеру, в 2018 году мы начали поставки машиностроительной продукции и строительных материалов в Узбекистан, химической продукции в Украину», - проинформировал он.

По его словам, продукция пищевой промышленности продолжает пользоваться спросом за рубежом, суммарный объем экспорта составил 112 миллионов долларов.

«В частности, начались поставки мясной продукции в Иран, Бахрейн, вырос экспорт мясной продукции, животных и растительных масел в Россию, растительного масла в Китай, сахара в Узбекистан. Этому способствует оказание сервисной поддержки экспортеров - организация торговых миссий и рекламно-презентационных мероприятия по продвижению отечественной продукции», - заключил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.