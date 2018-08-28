В Азербайджане подорожали золото и серебро

28 августа 2018 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане во вторник подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 28 августа подорожала по сравнению с понедельником на 4,913 маната, составив 2056,439 маната, серебра - на 0,0469 маната, до 25,2991 маната, платины - на 25,058 маната, до 1372,5545 маната, палладия - на 15,827 маната, до 1613,045 маната.

Название

28.08.18

27.08.18

Золото

XAU

2056,439

2051,526

Серебро

XAG

25,2991

25,2522

Платина

XPT

1372,5545

1347,4965

Палладий

XPD

1613,045

1597,218

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 28 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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