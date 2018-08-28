В Азербайджане подорожали золото и серебро

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане во вторник подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 28 августа подорожала по сравнению с понедельником на 4,913 маната, составив 2056,439 маната, серебра - на 0,0469 маната, до 25,2991 маната, платины - на 25,058 маната, до 1372,5545 маната, палладия - на 15,827 маната, до 1613,045 маната.
|
Название
|
28.08.18
|
27.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2056,439
|
2051,526
|
Серебро
|
XAG
|
25,2991
|
25,2522
|
Платина
|
XPT
|
1372,5545
|
1347,4965
|
Палладий
|
XPD
|
1613,045
|
1597,218
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 28 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)
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