В Баку прибудут представители Госдепа США по экономическим вопросам

4 сентября 2018 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Деловой совет за международное понимание (Business Council for International Understanding - BCIU) в партнерстве с Центром Анализа Экономических Реформ и Коммуникаций Азербайджана организует в Баку форум по вопросам конкурентоспособности (Azerbaijan Competitiveness Forum – ACF-2018), сообщил Trend во вторник глава портала Azexport Заур Гардашев.

По словам Гардашева, в форуме, который пройдет в Баку шестого-седьмого сентября, ожидается участие порядка 20 компаний США. В делегацию США войдут также представители Госдепартамента по экономическим вопросам.

«Компании США заинтересованы в инвестировании в различные сектора экономики Азербайджана, и эти вопросы станут предметом обсуждений представителей США с главами и представителями различных госведомств Азербайджана», - сказал Гардашев.

Он добавил, что организация BCIU была учреждена экс-президентом США Дэвидом Эйзенхауэром, и основная ее цель – расширение деятельности американских компаний на зарубежных рынках.

В рамках форума азербайджанская сторона проинформирует участников о реформах в экономике страны, улучшении бизнес-среды, будут приведены данные о позициях страны в рейтинге Doing Business и т.д.

Форум ACF-2018 будет нацелен на выявление ощутимых шагов, которые могут предпринять государственный и частный сектора в Азербайджане и США, чтобы подчеркнуть фундаментальные показатели страны, а также возможности для повышения ее конкурентоспособности. ACF объединит руководство финансовых инвесторов и разработчиков проектов, базирующихся в Азербайджане компаний и предпринимателей, для обсуждения конкурентоспособности страны. Форум определит то, каким образом частный сектор США может сотрудничать с правительством и частным сектором Азербайджана с целью создания механизмов роста для растущей экономики Азербайджана.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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