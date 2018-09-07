Началась «Осенняя акция» скидок до 36 тысяч манат на квартиры в “Renessans Palace"

БАКУ /Trend/ - В продаже квартир в жилом комплексе премиум класса “Renessans Palace”, расположенном в Ясамале, стартовала «Осенняя акция». В сентябре и октябре станет возможным приобрести квартиру в этом комплексе по специальной скидке и в длительную рассрочку.

В рамках акции квартиры в жилом комплексе “Renessans Palace”, возводимом компанией “AS Qrup İnvestment”, осенью можно будет приобрести со скидкой до 36 тысяч манат и в рассрочку на 36 месяцев. Кроме того, планируется сдача комплекса до конца этого года. Владельцы квартир смогут переехать в свои дома еще в 2018 году.

“Renessans Palace”, возведенный с учетом всех требований, предъявляемых к премиальному сегменту, состоит из четырех корпусов, двадцати блоков и 1084 квартир. На каждом этаже находятся максимум четыре квартиры. В каждом блоке установлено три лифта марки “Mistubishi”.

Высота потолков в квартирах выше стандартных размеров – 3,35 метров. Внешние стены зданий построены из термоблоков, что позволяет летом сохранять прохладу, а зимой тепло. А это позволяет экономить более 40 процентов энергии. Четырехкамерные изосистемные окна не пропускают шум и холод бакинского ветра внутрь дома.

“Renessans Palace” является жилым комплексом с самым большим двором в Баку, где на территории 1,5 гектара расположены беговые дорожки, спортивные площадки и парк лесного типа.

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