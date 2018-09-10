Azer Turk Bank дал старт кампании “Погода низких процентов”

10 сентября 2018 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank, постоянно предлагающий клиентам кредиты на самых выгодных условиях, с целью содействия удовлетворению их материальных потребностей с 10 сентября объявляет о начале новой кампании под названием “Погода низких процентов”.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, основной целью проведения этой кампании является предоставление скидок клиентам, получающим кредит, а также создание возможности легкой и удобной выплаты кредитов.

В рамках этой кампании, банк предлагает скидку клиентам, желающим получить потребительский кредит. Таким образом, на этот вид кредитов, оформляемый сроком в 12, 24 и 36 месяцев, предоставляется скидка в 1% на годовую процентную ставку. Например, на период кампании кредиты сроком в 12 месяцев предоставляются не под 19% годовых, а по 18%.

Помимо этого, клиент освобождается от выплаты процентов по кредиту в первый месяц. Согласно условиям кампании, проценты по кредиту начисляются через месяц после его выдачи и сумма выплачивается на ежемесячной основе равными частями. Отметим, что проценты не взимаемые в первый месяц, также не будут добавлены к оплате процентных выплат в последующие месяцы.

Кампания продлится до 30-го сентября.

Более подробную информацию можно получить на сайте банка www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 777 09 45, или позвонив в Информационный центр по номеру (012) 945.

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