Узбекистан увеличил объем импрота

14 сентября 2018 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан по итогам августа увеличил объем импорта на 1,6 миллиарда долларов, что превышает показатели предыдущего месяца на 243 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике.

Кроме того, Узбекистан с начала года импортировал продукции на 12 миллиардов долларов (темпы роста 31,2 процента), экспортировал - на 8,6 миллиарда долларов (темпы роста 4,4 процента). Отрицательное сальдо внешней торговли составило 3,4 миллиарда долларов.

Основными партнерами по импорту с начала года стали Россия, Китай, Южная Корея, Казахстан и Турция, на долю которых пришлось 61,2 процента.

Узбекистан, в основном, закупает машины и оборудование (40,1 процента), химическую продукцию (13,4 процента) и продовольственные товары (9,1 процента).

Основными партнерами Узбекистана по экспорту являются Россия и Китай.

В целом же внешнеторговый оборот составил 20,6 миллиарда долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,5 процента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и РФ впервые открыли регулярное прямое автобусное сообщение
Узбекистан 11:55
БелАЗ поставит в Узбекистан карьерные самосвалы
Беларусь 09:14
Беларусь и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий
Беларусь 13 сентября 18:15
Узбекистанские железные дороги намерены приобрести новые поезда
Узбекистан 13 сентября 17:02
Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров Лукашенко и Мирзиеева
Беларусь 13 сентября 16:50
Узбекистан намерен перерабатывать весь объем собранного хлопка‍ в стране
Узбекистан 13 сентября 16:14
Лента новостей
В Италии автобус с боснийскими студентами попал в ДТП
Европа 12:51
Азербайджан, Турция и Грузия обсуждают меморандум в военной сфере
Политика 12:49
Стартовал проекта о снятии производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса
Энергетика 12:49
МИД КНР заявил протест США из-за санкций в отношении китайской компании
Китай 12:40
Официальный Баку: Объявление Азербайджану войны Арменией открыто показывает, что она – сторона конфликта
Политика 12:39
Число граждан Турции посетивших Азербайджан в рабочих целях сократилось более чем на 80 процентов
Бизнес 12:39
В Ашхабаде пройдет 23-я Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана 2018»
Энергетика 12:35
Эрдоган намерен обсудить с Путиным Сирию
Турция 12:29
Азербайджан на 55% увеличил экспорт электроэнергии
Энергетика 12:28