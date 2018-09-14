Узбекистан увеличил объем импрота

БАКУ /Trend/ - Узбекистан по итогам августа увеличил объем импорта на 1,6 миллиарда долларов, что превышает показатели предыдущего месяца на 243 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике.

Кроме того, Узбекистан с начала года импортировал продукции на 12 миллиардов долларов (темпы роста 31,2 процента), экспортировал - на 8,6 миллиарда долларов (темпы роста 4,4 процента). Отрицательное сальдо внешней торговли составило 3,4 миллиарда долларов.

Основными партнерами по импорту с начала года стали Россия, Китай, Южная Корея, Казахстан и Турция, на долю которых пришлось 61,2 процента.

Узбекистан, в основном, закупает машины и оборудование (40,1 процента), химическую продукцию (13,4 процента) и продовольственные товары (9,1 процента).

Основными партнерами Узбекистана по экспорту являются Россия и Китай.

В целом же внешнеторговый оборот составил 20,6 миллиарда долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,5 процента.

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