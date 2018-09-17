Китайская компания поставит оборудование для производства газобетона в Узбекистане

17 сентября 2018 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Каганском районе Бухарской области Узбекистана на базе предприятия «Ханаду Гранд Плюс» будет налажено производство газобетона с использованием современного оборудования китайской компании Shenjoy ZDZK, передают в понедельник узбекские СМИ.

Согласно информации, ежегодно на базе предприятия планируется выпускать до 100 тысяч кубометров продукции. Китайские инвесторы намерены вложить в предприятие не менее 1,1 миллиона долларов и создать свыше 30 новых рабочих мест.

После ввода нового производства будет обеспечена поставка высококачественного газобетона населению и субъектам предпринимательства, занимающимся строительством доступного жилья по типовым проектам, не только Каганского района, но и других районов области и соседних областей республики.

Газобетон – надёжный и проверенный годами строительный материал. Его изготавливают из бетона автоклавного твердения. В состав входит цемент, известь, кварцевый песок, вода и специальные газообразующие добавки.

Материал обладает высокой прочностью, лёгкостью и оптимальной термоизоляцией. Газобетон и стеновой материал в виде блоков из него уникален тем, что его пористость находится в пределах 85 процентов, то есть материал обладает твёрдостью камня и пористостью дерева.

При производстве этого материала используются цемент, кварцевый песок и специализированные газообразователи. Также в состав смеси при его изготовлении иногда добавляют гипс, известь, промышленные отходы, такие, как, например, зола и шлаки металлургических производств.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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