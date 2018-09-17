Делегация ИБР и арабских фондов посещает Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Президент Исламского банка развития Бандар Хаджар 17 сентября прибыл в Узбекистан в сопровождении делегаций Группы Исламского банка развития (ИБР) и Арабских фондов Координационной группы для участия в ряде мероприятий, сообщает в понедельник узбекское информагентство "Подробно.uz".

В рамках визита главы Исламского банка развития 18 – 19 сентября состоятся конференция "День группы ИБР" и круглый стол с участием Арабских фондов Координационной группы. С узбекской стороны в мероприятиях примет участие заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Сухроб Холмурадов.

Напомним, что в мае прошлого года состоялся визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию, в ходе которого глава нашего государства встретился с президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром.

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