В Ташкенте увеличен суточный лимит на снятие денег из банкоматов

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана ряд банков увеличил суточный лимит на снятие наличных денег из банкоматов до 10 миллионов сумов, сообщает Центр штрихового кодирования и информационных технологий Узбекистана на своей странице в Facebook.

Изменение лимита произвели в "Хамкорбанке", "Инфинбанке" и "Капиталбанке". Отмечается, что большее количество снятых наличных денег означает для банка более высокий доход за счет комиссии.

Если комиссия составляет 1 процент, то из 0,1 процента из суммы комиссии приходится на долю Единого общереспубликанского процессингового центра UzCard, 0,3-0,5 процента на расходы инкассации, 0,1-0,2 процента на расходы по пересчету и прочие расходы, остальное – доходы банка.

Напомним, что на днях в Узбекистане произошел сбой в национальной платежной системе страны. Пользователи системы UzCard почти сутки не могли оплачивать покупки и услуги посредством пластиковых карт.

Как сообщают в местной прессе, из-за неполадок по всей стране покупатели в магазинах были вынуждены оставлять покупки и уходить. Также не работали и крупные местные мобильные платежные сервисы Payme и CLICK.

Официальный курс на 18 сентября составил 8039,00 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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