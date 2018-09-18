В Ташкенте увеличен суточный лимит на снятие денег из банкоматов

18 сентября 2018 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана ряд банков увеличил суточный лимит на снятие наличных денег из банкоматов до 10 миллионов сумов, сообщает Центр штрихового кодирования и информационных технологий Узбекистана на своей странице в Facebook.

Изменение лимита произвели в "Хамкорбанке", "Инфинбанке" и "Капиталбанке". Отмечается, что большее количество снятых наличных денег означает для банка более высокий доход за счет комиссии.

Если комиссия составляет 1 процент, то из 0,1 процента из суммы комиссии приходится на долю Единого общереспубликанского процессингового центра UzCard, 0,3-0,5 процента на расходы инкассации, 0,1-0,2 процента на расходы по пересчету и прочие расходы, остальное – доходы банка.

Напомним, что на днях в Узбекистане произошел сбой в национальной платежной системе страны. Пользователи системы UzCard почти сутки не могли оплачивать покупки и услуги посредством пластиковых карт.

Как сообщают в местной прессе, из-за неполадок по всей стране покупатели в магазинах были вынуждены оставлять покупки и уходить. Также не работали и крупные местные мобильные платежные сервисы Payme и CLICK.

Официальный курс на 18 сентября составил 8039,00 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В столице Узбекистана пройдёт неделя бизнеса США
Бизнес 13:03
Директор управления британского банка HSBC назначен советником министра финансов Узбекистана
Бизнес 12:06
Индийская ONGC Videsh может заняться геологоразведкой в Узбекистане
Энергетика 11:33
В Узбекистане в автобусе взорвался газовый баллон, есть жертвы
Узбекистан 11:07
В Узбекистане может быть введён экологический сбор
Бизнес 10:32
США проведут в Узбекистане Центральноазиатский торговый форум
Бизнес 09:54
Лента новостей
Участвующие в учениях войска Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13:06
В столице Узбекистана пройдёт неделя бизнеса США
Бизнес 13:03
В северном регионе Туркменистана началась уборка хлопка
Бизнес 13:01
Праздник музыки в Азербайджане (ФОТО)
Культура 12:59
Банковские металлы в Азербайджане вновь дорожают
Бизнес 12:58
Azer Turk Bank объявил о начале кампании “18% нефтяникам!”
Бизнес 12:57
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Масаллы
Политика 12:53
ЕС назначил нового постпреда по ближневосточному урегулированию
Европа 12:52
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по переработке риса ООО “Masallı - Nemətləri” (ФОТО)
Политика 12:50