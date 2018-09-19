ИБР выделит Узбекистану $1,3 млрд на развитие различных секторов экономики

19 сентября 2018 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) выделит Узбекистану 1,3 миллиарда долларов в рамках стратегии партнёрства на 2018-2021 годы, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на итоги конференции «День группы ИБР», прошедшей в Ташкенте.

Соответствующий документ подписали председатель Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Сухроб Холмурадов и президент ИБР Бандар Хаджар, находящийся с визитом в Узбекистане.

По словам Хаджара, банк готов поддержать Узбекистан в реализации проектов, направленных на развитие экономики и инновационной деятельности.

Согласно информации, из общего объема кредитования 475 миллионов долларов планируется направить на проекты в сфере энергетики, транспорта и городского развития, 300 миллионов долларов – на строительство жилья и инфраструктуры в сельской местности, 140 миллионов долларов – социальное развитие и 85 миллионов долларов – на проекты частного бизнеса в стране.

Узбекистан стал членом ИБР в 2003 году. Ранее банк выделил стране более 1,4 миллиарда долларов для реализации 26 проектов в сферах здравоохранения, образования, ирригации и мелиорации, энергетики, водоснабжения, коммунального хозяйства, развития дорожной инфраструктуры, поддержки малого бизнеса.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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